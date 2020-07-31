Орловец спас из-под ареста любимый мотоблок

Житель Троснянского района раскошелился, чтобы спасти свое имущество.

В Орловской области должник оперативно собрал необходимую сумму и буквально спас из-под ареста свой мотоблок. Как рассказали в региональном управлении ФССП России, сделал это житель Троснянского района. Ранее в отношении него было открыто исполнительное производство. Гражданин задолжал государству некоторую сумму по налогам. Выплачивать он ее явно не спешил.

И тогда приставы решили применить к нему меры принудительного взыскания. В УФССП говорят, что одной из самых эффективных мер является арест имущества. Данный случай наглядно это доказал. У мужчины был обнаружен мотоблок, на который приставы и наложили арест.

Должнику объяснили, что у него есть немного времени, чтобы вернуть себе это имущество. Для этого требовалось в установленный законом срок погасить задолженность. В противном случае мотоблок отправили бы на торги, а выручку от его продажи потом перечислили бы в бюджетную систему.

Подумав, мужчина решился на спасение мотоблока. Он довольно быстро нашел деньги, и как только они поступили на соответствующий расчетный счет, арест с имущества был снят. В результате производство было окончено фактическим исполнением.

«УФССП России по Орловской области настоятельно рекомендует гражданам, имеющим задолженность, не дожидаться применения мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем и своевременно погашать задолженность», — заявили в ведомстве.

Кстати, проверить самого себя на наличие задолженности можно на официальном сайте управления.

ИА «Орелград»