Глава СКР поручил проверить ситуацию с орловскими мигрантами

Появилась информация, что они оказывали небезопасные услуги в сфере общественного питания.

Об этом рассказали в Информационном центре СКР.

Ранее в интернете появились данные о том, что такие услуги оказывали в Орле в трёх точках общепита. Здесь реализовывали продукты с истекшим сроком годности. Занимались этим не граждане России, а мигранты, не имеющие санитарных книжек и других необходимых документов.

В связи с этим глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и представить доклады — о первоначальных и об итоговых результатах мероприятия. Поручение дано Константину Баранову, исполняющему обязанности руководителя орловского управления ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

ИА «Орелград»