На орловскую больницу завели дело

ЦРБ привлекла внимание надзорного ведомства своим требованием.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области завело очередное дело на орловскую больницу. На сей раз в нарушении антимонопольного законодательства была заподозрена Верховская ЦРБ. Ранее орловские антимонопольщики по поручению ФФАС России проверили соблюдение медучреждениями Орловской области требований законодательства при закупках услуг по организации автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации.

Как следует из материалов дела, Верховская ЦРБ извещение о проведении такого электронного аукциона издала в ноябре прошлого года. Начальная максимальная цена контракта составляла 48 399 рублей. Заявки подали две компании, которые соревновались друг с другом на понижение цены контракта.

Однако компания, предложившая наименьшую цену, получить контракт не смогла. Ее заявка организаторами была признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе. В частности, основанием для отказа послужило отсутствие в заявке копии лицензии на оказание телематических услуг связи. В результате контракт достался второму участнику.

Отстраненный участник пожаловался в УФАС и указал, что в 2018 году при аналогичной закупке вышеупомянутое требование в конкурсной документации Верховской ЦРБ отсутствовало. Кроме того, в компании считают, что подобные условия значительно ограничивают круг потенциальных участников торгов, так как лицензии имеются далеко не у всех.

УФАС указало на то, что в нормативных правовых актах, регулирующих отношения в сфере связи и в сфере обеспечения пожарной безопасности, нет норм и положений, которые требовали бы наличия лицензии на оказание телематических услуг связи для осуществления пожарного мониторинга. Поэтому включение в конкурсную документацию требования о наличии такой лицензии «может свидетельствовать об ограничении конкуренции на рынке услуг по организации автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации».

В действиях ЦРБ были усмотрены признаки нарушения статьи 17 «Закона о защите конкуренции». На больницу завели дело, которое будет рассмотрено 20 августа в Орле.

ИА «Орелград»