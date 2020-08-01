Орловцы отдают налоговикам более 2 млрд рублей в месяц

Объем собранных платежей более чем на 8 процентов превысил уровень 2019 года.

В Орловской области в первой половине 2020 года в консолидированный бюджет РФ было собрано около 13,2 миллиарда рублей налогов, сборов и других обязательных платежей. Это на 8,2 процента, или примерно на 1 миллиард рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Такие данные привели в управлении Федеральной налоговой службы России по Орловской области.

Большая часть сборов – 9,1 миллиарда рублей — осталась в регионе. Она поступила в бюджеты различного уровня. В федеральный центр орловцы за полгода перечислили свыше 4 миллиардов рублей. Кстати, годом ранее за тот же период времени в федеральный бюджет регионом было отправлено 2,9 миллиарда, то есть сумма перечислений выросла в 1,4 раза.

«Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого составили около 3,6 миллиарда рублей», — пояснили в УФНС.

Что касается консолидированного регионального бюджета, то здесь, по традиции, самый весомый вклад внесли простые граждане. Сообщается, что почти половина всех сборов, а именно 4,5 миллиарда рублей, приходится на налог на доходы физических лиц. Он взимается, в частности, с зарплат.

«Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 6 месяцев 2020 года на территории Орловской области собрано около 9,5 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 4,8 процента, или на 435 миллионов рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года», — добавили в УФНС.

ИА «Орелград»