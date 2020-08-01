В Орле взыскали фискальные долги на треть миллиарда

Приставы наложили почти 100 тысяч арестов ради взыскания денег.

В Орловской области за 6 месяцев 2020 года судебные приставы взыскали с должников в бюджет 315 миллионов рублей задолженности по фискальным платежам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП. Поясним, что в данную категорию включаются не только неоплаченные гражданами и организациями налоги, но и другие платежи в бюджетную систему, в том числе административные штрафы, таможенные сборы, госпошлина и другие обязательные сборы.

«В целях принудительного исполнения требований исполнительных документов о взыскании заложенности по фискальным платежам судебные приставы-исполнители применяют весь предусмотренный законом комплекс мер, — рассказали в УФССП. — За истекший период 2020 года вынесено свыше 94 тысяч постановлений об аресте и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должников».

Кроме того, было вынесено, более 20 тысяч постановлений о запрете регистрационных действий с транспортом и свыше 4 тысяч постановлений о запрете регистрационных действий с недвижимостью должников. Приставы напоминают о том, что тянуть с исполнением обязательств – себе дороже. Дело в том, что закон отводит пять дней на добровольное погашение долга. Если должник нее укладывается в этот срок, то с него также взимают исполнительский сбор в размере 7 процентов от суммы, подлежащей взысканию, но менее 1 тысячи рублей.

ИА «Орелград»