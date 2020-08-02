Орловский завод перекрыл дорогу и начал брать плату за проезд

Действия предприятия оценит антимонопольная служба.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области издало приказ об открытии дела по жалобе компании «Арта». Оно будет рассмотрено в сентябре специально созданной комиссией. Из жалобы следует, что в конце апреля 2020 года Кромской комбикормовый завод установил шлагбаум на автомобильной дороге общего пользования «с целью взимания платы с каждого проезжающего по данной дороге автомобиля грузоподъемностью свыше 4 тонн в размере 100 рублей».

Эта дорога проходит через населенный пункт Вожово Кромского района. Компания «Арта» указала, что она ведет к принадлежащему ей комплексу, а альтернативного подъезда нет. Поэтому действия завода, как считают в компании, «ущемляют ее интересы в сфере предпринимательской деятельности и нарушают нормы антимонопольного законодательства».

Антимонопольщики уже установили, что спорная дорога принадлежит еще одной компании, а комбикормовый завод пользуется и распоряжается ею на правах аренды. Закон разрешает использовать частные автодороги на платной основе, но только при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда. Кроме того, решение о введении платы за проезд должно быть опубликовано в течение 30 дней с момента его принятия.

Из материалов следует, что спорная дорога используется для проезда автомобильного транспорта как юридических, так и физических лиц, то есть для проезда неограниченного круга лиц. Возможный иной альтернативный проезд к объектам капитального строительства, расположенным в селе Вожово, и погрузочно-разгрузочному комплексу компании «Арта» отсутствует.

В действиях завода были усмотрены признаки нарушения статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» «в части ущемления интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской деятельности и неопределенного круга лиц потребителей». Поэтому и был издан приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению.

ИА «Орелград»