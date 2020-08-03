Под Орлом «семерка» упала в кювет

3.8.2020 | 14:02 Новости, Происшествия

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Пострадал пассажир.

В воскресенье, 2 августа около 19.00 в Малоархангельском районе произошло ДТП.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, 36-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 ехал по дороге со стороны деревни Архарово в направлении Малоархангельска. В районе 6 км пути он съехал в кювет, машина опрокинулась. Что стало причиной инцидента, не уточняется.

В ведомстве пояснили, что в аварии пострадал пассажир «семерки» — 63-летний мужчина. Он получил травмы, но от госпитализации отказался.

ИА «Орелград»

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