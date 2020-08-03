Шесть мостов и три улицы: где в Орле ограничено движение

3.8.2020 | 17:22 Общество

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Мэрия напоминает орловцам о потенциальных пробках.

Мэрия Орла напомнила, по каким адресам в Орле ограничено движение автотранспорта из-за ремонтов.

Ранее сообщалось, что до 17.00 15 августа в связи с заменой участка сети газопровода  движение ограничено по улице 1-й Посадской:  от дома №22 по улице Карачевской до пересечения с Васильевской.

Из-за строительно-монтажных работ до 30 октября проезд ограничен по улице Раздольной в районе надземного пешеходного перехода возле разворотного кольца.

Трудности с проездом могут возникнуть также в районе моста через Орлик в створе улицы Генерала Родина, «Колхозного» моста, моста через Оку «60 лет Октября» в створе ул. Герцена, Тургеневского моста, моста через Оку в створе улицы Раздольной и на «Лужковском» мосту.

Мост «Дружба», как уже писал «Орелград», сегодня открыли для движения.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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