СМИ: режим ограничений в Орловской области продлен до 31 августа

3.8.2020 | 9:13 Важное, Новости, Общество

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Соответствующий указ уже подписал глава региона.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков продлил режим ограничений по коронавирусу в регионе до 31 августа. Об этом сообщили «Орловский новости» со ссылкой на копию документа, которую им «предоставили в региональном парламенте». Официально указ пока не опубликован.

Таким образом до конца лета в силе остается масочный режим. Носить средства защиты по-прежнему будет необходимо в транспорте, общественных местах, объектах торговли, медучреждениях.

ИА «Орелград»

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