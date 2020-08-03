СМИ: режим ограничений в Орловской области продлен до 31 августа

Соответствующий указ уже подписал глава региона.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков продлил режим ограничений по коронавирусу в регионе до 31 августа. Об этом сообщили «Орловский новости» со ссылкой на копию документа, которую им «предоставили в региональном парламенте». Официально указ пока не опубликован.

Таким образом до конца лета в силе остается масочный режим. Носить средства защиты по-прежнему будет необходимо в транспорте, общественных местах, объектах торговли, медучреждениях.

ИА «Орелград»