Суд не помог Грешилову вернуться в «Гринн»

Попытка основателя известной корпорации восстановиться должности провалилась.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел дело Николая Грешилова о защите трудовых прав. Как пояснили в пресс-службе этого суда, речь идет о гражданском деле по иску основателя корпорации «Грин» к данной компании. Истец просил о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров. На нем были приняты решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора и изменениях в регламенте его работы.

В этой должности Николай Грешилов и просил суд восстановить его. Однако ему полностью отказали в удовлетворении исковых требований. Подробности суд пока не приводит. Сообщается, что оглашена лишь резолютивная часть решения, а мотивированное решение еще изготавливается.

«Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме», — пояснили в пресс-службе Заводского районного суда города Орла.

Как уже рассказывал «Орелград», экс-владелец АО «Корпорация «Гринн», почетный гражданин Орловской области Николай Грешилов ранее продал «Гринн» букмекерской компании. Одновременно он зарегистрировал новый бизнес — инвестиционно-строительную компанию «ННГ», которая специализируется на подрядных работах по строительству различных объектов.

В феврале этого года стало известно, что Грешилов покинул пост гендиректора «Гринн». Его место заняла Анастасия Воронина, гендиректор брянского ООО «Паб», которое с декабря контролирует «Гринн». «Паб» принадлежит компании «Букмекер паб» — российскому юрлицу букмекерской компании 1xBet.

ИА «Орелград»