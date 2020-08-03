В Орле презентовали мобильный «Кванториум»

Он начнет работу с нового учебного года.

В субботу, 1 августа, в областном центре состоялась презентация мобильного технопарка «Кванториум Орел». С сентября в нем смогут заниматься дети из шести районов области, а уже в следующем году власти планируют, что учиться в передвижных образовательных центрах смогут ребята из всех населенных пунктов Орловщины.

Как рассказали в пресс-службе областного Совета народных депутатов, передвижной «Кванториум» создан на базе автомобиля «КамАЗ». Изготовили его на «Орелтекмаше». Устроен автомобиль так: после трансформации кузова-контейнера формируется рабочее отделение площадью порядка 28 кв. м. В нем могут одновременно находиться 15 учеников, плюс внутри размещено стационарное оборудование. Подразумевается, что в течение учебного года дополнительное образование в мобильном технопарке «Кванториум» смогут получить более 1000 детей. Передвижные комплексы оснащены высокотехнологичным оборудованием, на котором можно заниматься в самых разных направлениях: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов.

— Мобильные технопарки «Кванториум» — это прорыв в образовании, это уникальная возможность для детей из сельской местности познакомиться с современными технологиями, получить новые знания, возможно, и определиться с будущей профессией. Уверен, что передвижная лаборатория будет способствовать популяризации инженерно-технических направлений, что крайне актуально и востребовано на сегодняшний день, — сказал на церемонии открытия спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский.

По нацпроекту «Образование» в Орловской области планируют поставить три мобильных технопарка «Кванториум», производство еще двух запланировано на 2021 год, рассказали в пресс-службе заксобрания. В числе первых с образовательным комплексом познакомятся школьники шести районов: Урицкого, Мценского, Свердловского, Ливенского, Залегощенского и Кромского. В 2021 году мобильные кванториумы охватят все муниципальные образования Орловской области.

ИА «Орелград»