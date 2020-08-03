В Орловской области число мультистобалльников выросло до девяти

Количество самых-самых увеличил ЕГЭ по обществознанию.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орловской области количество мультистобалльников выросло до девяти человек. Речь идет о тех выпускниках, которые показали максимальный результат сразу на двух экзаменах. Ситуацию изменил ЕГЭ по обществознанию, после которого количество таких выпускников выросло.

«Новыми обладателями вторых ста баллов являются Полина Свирина, выпускница лицея № 21 города Орла, Полина Лазуткина, выпускница средней школы № 1 города Ливны и Дарья Козлова, выпускница Верховской средней школы № 1, — рассказали в Центре. — В их арсенале — первый стобалльный результат по русскому языку. Гуманитарное направление – сфера интереса мультистобалльниц».

Напомним, ранее шесть орловских выпускников получили максимальные результаты сразу по двум предметам. В частности, очередными мультистобалльниками стали Вадим Волков из гимназии города Ливны, набравший 100 баллов на экзамене по физике, и Ульяна Попова из средней школы № 20 города Орла, показавшая блестящие знания по истории.

«Мультистобалльники — это бесценный дар земли Орловской, их знания, энергия, молодой задор, оптимизм очень нужны нашей области», — считает руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

ИА «Орелград»