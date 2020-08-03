«Войска дяди Васи» отметили свой день в Орле с «размахом».

Они падали с крыш машин и куражились над полицией.

День ВДВ в Орле отметился сразу несколькими инцидентами.

В Сети люди делятся фото мужчины в тельняшке и голубом берете, который едет на крыше автомобиля и размахивает флагом десантных войск.

Telegram-канал Orel112 (@orel112) опубликовал видео, на котором запечатлен похожий мужчина в момент его падения в крыши авто.

Также этот Telegram-канал поделился видео с десантником, который устроил «шоу» возле городского парка в Орле. Запить назвали: «Кто-то довыделывался».

На кадрах молодой человек в тельняшке и берете взобрался на крышу грузовика «Красное-Белое» и кричит оттуда нецензурные слова. Возле машины стоят сотрудники полиции. Парень в одежде десантника, возможно, пьян. Он громко смеется и пританцовывает. А когда ему беспрепятственно удается спуститься и вернуться к группе товарищей, которые ждут его у входа в горсад, он веселится еще больше. Правда, не долго. Увидев приближающихся стражей порядка, он пытается убежать, но попадает «в объятия» полицейских, которые сажают его в служебную машину.

К слову, другие десантники в инцидент не вмешиваются, с полицией не спорят и выручить попавшего в переделку товарища не пытаются.

Напомним, во время празднования Дня ВДВ вчера в Москве в парке имени Горького завязалась потасовка между десантниками и росгвардейцами, в которую пришлось вмешаться полиции.

ИА «Орелград»