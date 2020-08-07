Мэрия обещает привести в порядок мемориальные объекты

Почти три десятка памятников будут отремонтированы в 2021 году.

Администрация города утвердила ведомственную целевую программу «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Орла в 2021 году». Объем ее финансирования составит 780 тысяч рублей. Из них 280 тысяч должно поступить из областного бюджета, а полмиллиона городу придется наскрести в своем бюджете.

Из паспорта программы следует, что администрация Орла несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии 28 военно-мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. В их число входят 11 воинских захоронений, 16 памятников и памятных знаков, а также один мемориальный комплекс. Все 28 объектов и планируется привести в порядок.

«Работы по ремонту и благоустройству военно-мемориальных объектов позволят обеспечить их сохранность, — считают в мэрии. — Программа разработана на 1 год. Допускается корректировка мероприятий по объемам финансирования. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» по мере необходимости готовит предложения по внесению корректировок в объемы затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств».

Власти отметили, что при определении объема необходимых финансовых средств использовался аналоговый метод: сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны.

Также мэрия утвердила список объектов, которые будут приведены в надлежащее состояние. В их число вошли могилы польских революционеров (Троицкое кладбище, воинский участок), Поклонный крест — братская могила советских воинов (Наугорское кладбище), братское кладбище жертв фашизма (ул. Красноармейская), братская могила советских воинов (завод «Дормаш»), братское захоронение в сквере Танкистов (пл. Мира), братская могила расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей (Медведевский лес), памятник героям гражданской войны, пушка ЗИС-2, обелиск «400 лет г. Орлу», памятник героям-комсомольцам Орловщины и другие объекты.

ИА «Орелград»