На Орловщине усилят контроль за соблюдением «масочного» режима

Власти говорят, что опасаются второй волны коронавируса, а сами – инициируют массовые мероприятия.

На заседании регионального оперштаба 6 августа приняли решение усилить контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами санитарно-противоэпидемических мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.

Речь идет о торговле на ярмарках и рынках, обслуживании клиентов точек общепита, перевозке пассажиров и пр. «Особое внимание» контролеры будут обращать на соблюдение на данных предприятиях норм социального дистанцирования и «масочного» режима, подчеркнули в пресс-службе.

По словам губернатора Андрея Клычкова, жесткие меры будут приняты из-за того, что количество заразившихся больных не снижается. «У нас ежедневно выявляется около 30 заболевших коронавирусом. Существует риск роста заболеваемости. Этого нельзя допустить», — сказал Клычков.

При этом последние несколько дней в области в связи с 77-летней годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков тут и там происходят торжества с большим скоплением людей. При этом официально массовые мероприятия в регионе под запретом из-за пандемии коронавируса. Что, впрочем, не мешает властям торжественно открывать скверы и памятники и устроить настоящее шоу при сдаче моста «Дружба» в Орле. Ни о какой социальной дистанции среди собравшихся на эти мероприятия и речи не шло, да и маски далеко не на всех.

ИА «Орелград»