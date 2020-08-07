Орловец обругал сотрудницу полиции на 15 тысяч рублей

Мужчина предстал перед судом за неподобающее поведение.

Уголовное дело об оскорблении представителя власти рассмотрел мировой суд Северного района города Орла. Перед ним предстал местный житель, который вел себя неподобающим образом. Из материалов дела следует, что мужчина был доставлен в отдел полиции № 3 по Северному району УМВД России по городу Орлу.

Его задержали за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества). Мужчину обвинили в том, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в общественном месте, распивал спиртные напитки и выражался грубой нецензурной бранью.

Находясь в холле отдела полиции, задержанный продолжал нарушать общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и вел себя вызывающе. В связи с этим находившаяся там же сотрудница полиции (она сидела за столом и заполняла административный протокол) потребовала от него порядка.

Однако нетрезвый гражданин ее не послушался. Более того, он подошел к ее столу и в присутствии посторонних грубо ее обругал, унизив тем самым ее честь и достоинство. Свою вину он признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»