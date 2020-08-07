Под Орлом «Нива» протаранила трактор

Тот опрокинулся и упал в кювет.

Сегодня, 7 августа в Ливнах «Нива», обгоняя «КамАЗ», протаранила трактор. О происшествии рассказало издание «Уездный город».

Сообщается, что авария произошла около 08.00. «Нива» под управлением 38-летнего жителя Ливенского района двигалась со стороны улицы Орловской в сторону трассы Орел-Тамбов.

На улице Городнянского в районе дома №40 легковушка начала обгонять «КамАЗ», который двигался в попутном направлении. При этом «Нива» выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с трактором.

-От удара трактор перевернулся и опрокинулся в кювет. По счастливой случайности никто из людей не пострадал, — отмечает СМИ.

ИА «Орелград»