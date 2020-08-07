В Мценске появился инновационный резидент

Информационная компания открыла в городе Центр знаний и опыта.

В Мценске в рамках создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) начала свою деятельность компания «Вестэйдж». Об этом сообщила администрация этого моногорода. Очередной резидент ТОСЭР оказался не промышленным предприятием.

Как пояснили в мэрии, эта компания работает в сфере информационных технологий и создает программное обеспечение для организации рабочих мест в малых городах и моногородах, в том числе для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан».

В Мценске она уже открыла площадку для создания Центра компетенций – «Центра знаний и опыта, который можно масштабировать и транслировать на всю Россию». В мценском офисе на удаленной платформе пока работает 20 человек, но в перспективе количество рабочих мест может превысить сотню. Это будут рабочие места для специалистов по продажам и обслуживанию, руководителей групп, тренеров и менеджеров по работе с персоналом с заработной платой от 18 до 40 тысяч рублей.

«Основные задачи, которые ставят перед собой руководство компании – внедрение инструментария для выполнения работ, который масштабируется и внедряется на удаленных рабочих местах, подключенных к «Платформе самозанятости»; организация централизованного учебного центра для обучения и переквалификации всех сотрудников, работающих как на площадке в городе Мценске, так и для удаленных сотрудников – пользователей «Платформы самозанятости», — сообщили в администрации райцентра.

ИА «Орелград»