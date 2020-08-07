В Орле прокурор и губернатор пересчитали дольщиков

Цифры правительства и надзорного ведомства не сошлись.

Правительство Орловской области считает, что в регионе на сегодня 11 объектов долевого строительства являются проблемными. В прокуратуре насчитали в два раза больше. Сегодня, 7 августа в обладминистрации прошла встреча губернатора Андрея Клычкова и нового областного прокурора Владислава Малкина.

По информации губернатора, в единый реестр входит 11 проблемных объектов. Правда, на встрече с прокурором глава региона признал, что это список «не является исчерпывающим».

Владислав Малкин рассказал, что благодаря обращениям орловцев список проблемных домов в регионе удалось скорректировать. По сути – внести в него те объекты, которых власти раньше «не замечали».

— Таких домов в регионе около 23, 1232 участника долевого строительства нуждаются в защите своих прав. В настоящее время следственными органами расследуется 10 уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков, — рассказал Малкин.

По итогам обсуждения губернатор и прокурор договорились создать совместную межведомственную комиссию, куда будут входить чиновники, правоохранительные органы, контролирующие службы с обязательным приглашением представителей дольщиков.

ИА «Орелград»