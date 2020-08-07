В Орловской области COVID-19 больно ударил по новобрачным

Орловцы стали массово отказываться от браков из-за коронавируса.

В 2020 году в Орловской области значительно сократилось, по сравнению с предыдущими годами, количество заключенных браков. Безусловно, это связано с ограничениями, веденными из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Напомним, в регионе была свернута работа ЗАГСов, регистрация браков временно была приостановлена.

Это существенно сказалось на статистике. По данным Орелстата, в январе-мае 2020 года в Орловской области было зарегистрировано всего 752 барака против 1078 за аналогичный период 2019 года. Таким образом, показатель снизился на 28,6 процента. В текущем году в среднем на каждые 1000 жителей области приходится по 2,5 заключенных брака.

Для сравнения, в 2017 году на каждую тысячу орловцев приходилось в среднем по 7,2 брака, в 2018-м – по 6,1, в 2019-м – по 6,4 (данные приведены в целом за год). Добавим, что в указанные годы в Орловской области, также в целом за год, было зарегистрировано 5397, 4516 и 4734 брака соответственно.

Однако у медали есть и другая сторона. Вместе с сокращением количества браков заметно снизилось и количество разводов. То есть формально можно сказать, что пандемия даже укрепила орловские семьи. Так, за январь-май 2020 года в регионе было оформлено 776 разводов, что на 39,5 процента меньше, чем годом ранее. В 2019 году за такой же отрезок времени в регионе распались 1317 брачных пар.

ИА «Орелград»