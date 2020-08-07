Защищать права орловских детей будет Домогатский

7.8.2020 | 14:43 Новости, Общество

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Кандидатуру нового омбудсмена согласовал комитет облсовета.

На профильном комитете областного Совета согласовали кандидатуру нового детского омбудсмена. Владимира Полякова сменит Константин Домогатский.

Член КПРФ, депутат облсовета прошлого созыва Домогатский сегодня работает директором БПОУ «Орловский техникум агробизнеса и сервиса».

— Напомним, у ныне исполняющего обязанности уполномоченного по правам ребёнка Владимира Полякова 27 августа 2020 года истекает срок полномочий. Владимир Викторович дважды подтверждал свои полномочия, что является предельно допустимым периодом, — пояснили в пресс-службе облсовета.

Сообщается, что кандидатуру Домогатского поддержали большинство членов комитета.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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