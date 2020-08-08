Приставы рассказали, каким должникам дадут рассрочку

Новые меры поддержки получат пострадавшие от пандемии коронавируса.

Управление ФССП России по Орловской области разъяснило, кому и какие меры поддержки дает новый Федеральный закон №215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции». Документ в конце июля был подписан президентом и уже вступил в силу. Он направлен на защиту интересов не только бизнеса, но и рядовых жителей.

Так, сообщается, что рассрочка предоставляется должникам-гражданам, получающим пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. При этом они не должны иметь другие источники дохода и недвижимость, за исключением единственного пригодного для постоянного проживания жилья. Еще одно условие – совокупный размер пенсии должен составлять менее двух минимальных размеров оплаты труда.

«Указанным гражданам рассрочка предоставляется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании задолженности по кредитному договору на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 24 месяца и не позднее чем до 1 июля 2022 года, — пояснили в УФССП. — При этом сумма задолженности по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании задолженности, не должна превышать 1 миллион рублей».

Кроме того, как говорят приставы, закон ограничивает полномочия юрлиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Им запрещено делать это в отношении граждан, которым предоставлена рассрочка. Также в отношении должников-граждан до 31 декабря 2020 года включительно судебные приставы не будут применять меры принудительного исполнения, связанные с осмотром и арестом движимого имущества в их домах. Исключение будет сделано для транспортных средств.

«В целях исключения фактов отчуждения должниками имущества исполнительные действия, связанные с наложением запрета на осуществление регистрационных действий в отношении имущества, будут продолжаться, — пояснили в УФССП. — Реализация Федерального закона позволит обеспечить защиту наиболее уязвимых категорий граждан и организаций и минимизировать для них долговую нагрузку в период распространения коронавирусной инфекции».

ИА «Орелград»