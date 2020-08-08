В Ливнах бюджетникам дадут деньги на ликвидацию ЧС

8.8.2020 | 18:27 Новости, Общество

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Городские власти будут субсидировать бюджетные учреждения.

Администрация Ливен утвердила порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета города муниципальным бюджетным и автономным учреждениям. Это будут дополнительные финансовые вливания, не связанные с субсидиями, выделяемыми на   оказание муниципальных услуг.

В частности, эти средства можно будет тратить на техническое обследование зданий и сооружений, разработку проектно-сметной документации на ремонт, на проведение текущего ремонта, приобретение основных средств, мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, организацию питания и исполнение судебных актов.

Также за счет данных средств бюджетные и автономные учреждения смогут исполнять наказы избирателей депутатам горсовета, пополнять  материальные запасы, укреплять систему безопасности своих зданий и даже реализовывать государственные программы Орловской области и  национальные проекты.

Субсидии будут предоставляться отраслевыми органами администрации города Ливны, в ведении которых находятся бюджетные и автономные учреждения. Размер материальной поддержки в каждом конкретном случае будет рассчитываться отдельно, исходя из заявки самого соискателя и финансового обоснования.

ИА «Орелград»

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