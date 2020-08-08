В Орловской области поджигателей ищут по сигналам из космоса

Благодаря космическому мониторингу в регионе выявлено более 200 термоточек.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Орловской области, в текущем году на территории региона было зарегистрировано 219 так называемых термических точек. Речь идет о возможных возгораниях, в том числе о природных пожарах. Их выявляют при помощи космического мониторинга.

При регистрации термической точки на место отправляется команда пожарных. Не всегда спутниковые сведения находят подтверждение на Земле. Так, в текущем году подтвердилась 151 термическая точка, а площадь горения составляла от нескольких десятков квадратных метров до нескольких гектаров. Кстати, в прошлом году за такой же период времени было зарегистрировано 167 термоточек, из них подтвердилось 97.

В случае выявления возгорания инспекторы проводят административное расследование и ищут виновников. Напомним, что в данный момент на территории Орловской области действует особый противопожарный режим. Это означает, что штрафы для нарушителей возросли. Например, увеличенный штраф за сжигание мусора, стерни и пожнивных остатков для граждан составляет от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.

Как раз сейчас очередное административное расследование проводится в Верховском районе. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, ранее оперативному дежурному поступила информация о термоточке в деревне Кручь. Выехавшие на место пожарные обнаружили там горение стерни на площади 4 га. Загорание было оперативно ликвидировано.

«Сотрудниками Государственного пожарного надзора в случае подтверждения термоточки, как горение сухой растительности или стерни, проводятся проверки и составляются административные материалы в отношении виновных в поджоге стерни и несоблюдении правил пожарной безопасности», — уточнили в ГУ МЧС.

ИА «Орелград»