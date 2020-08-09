В Орле поддержали идею о защите минимального дохода должника

Соответствующие законопроекты Госдума рассмотрит на осенней сессии.

Как сообщается на сайте регионального отделения «Единой России», профильные министерства и банки поддержали инициативу партии о защите гарантированного минимального дохода должника от взыскания. Уже подготовлены соответствующие законопроекты, которые планируется рассмотреть в Госдуме этой осенью. Они призваны запретить взыскивать за долги сумму в размере МРОТ — чтобы человек не оказался в ситуации, когда он не может купить продукты или что-то, необходимое в быту.

Таким образом, должникам не придется искать возможность скрыть хоть какую-то часть средств от взыскания, чтобы выжить. Они получат возможность указать банковский счет, на котором в течение месяца будет сохраняться минимальный доход в размере прожиточного минимума, не подлежащий списанию.

В Орле идею тоже поддержали. В частности, комментируя ее, юрист региональной общественной приемной Дмитрия Медведева Алина Тихомирова отметила, что фактически каждое пятое обращение за правовой помощью связано с взысканием денежных средств судебными приставами.

«Часто деньги у людей списываются подчистую, до последней копейки, — говорит она. — Такого быть, естественно, не должно. Граждане должны иметь гарантированное право на прожиточный минимум, недопустимо лишать человека средств к существованию. Верховный и Конституционный суды Российской Федерации неоднократно обращали внимание на данную проблему. Однако суды общей юрисдикции зачастую игнорировали основополагающие принципы социального государства».

Алина Тихомирова добавила, что у должников имеется возможность обратиться к судебным приставам с заявлением об уменьшении суммы взыскания. Однако при этом необходимо собрать большое количество справок, причем гарантии принятия положительного решения никто не дает.

«Кроме этого, надо понимать, что все люди, которые обращались к нам за консультацией по данному вопросу, приходили уже с нулевым балансом на карте, а то и с минусом, — поясняет Алина Тихомирова. — И с единственным вопросом: «А как мне жить?» Поэтому законопроект, безусловно, очень важный. Самое главное, что в нем будет четко определен порядок взыскания средств с должников».

ИА «Орелград»