Материалы проверки ветсанутильзавода передали в прокуратуру

КСП озвучила итоги проверки, проведенной по поручению облсовета.

Контрольно-счетная палата Орловской области представила информацию о результатах проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета государственным унитарным предприятием «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский». Провести ее КСП поручил Орловский облсовет народных депутатов.

Как сообщили в счетной палате, всего было проверено денежных средств на 51,685 миллиона рублей. В 2019 году предприятие сработало с убытком в размере 742 тысячи рублей. К началу мая этого года кредиторская задолженность составила 5,392 миллиона. В 2019 году завод получил из областного бюджета субсидии на 16,393 миллиона рублей, в январе-апреле 2020 года – еще 14,765 миллиона. Из них чуть более 10 миллионов рублей составила субсидия, предоставленная «в целях предупреждения банкротства».

В ходе проверки были выявлены нарушения на общую сумму 22,523 миллиона рублей. Например, неправомерные расходы, произведенные в отсутствие подтверждающих документов, составили 5,294 миллиона. Потери доходов при реализации готовой продукции аудиторы оценили в 5,174 миллиона. В ходе проверки было установлено, что продавали ее по ценам значительно ниже утвержденной себестоимости.

«Так, себестоимость реализованной продукции (работ и услуг) предприятия в 2019 году превысила показатель выручки от реализации продукции, работ, услуг на 33,7 процента, или на 8,003 миллиона рублей, — говорится в отчете КСП. — Также установлено, что в результате принятия необоснованных управленческих решений по реализации готовой продукции по ценам, не покрывающих затраты на ее производство, предприятием в 2019 году была упущена возможность получения дохода в сумме 5,174 миллиона рублей».

Искажение бухгалтерской отчетности потянуло на 2,486 миллиона, другие нарушения в сфере бухгалтерского учета – еще на 341,2 тысячи. Нарушения в сфере закупок КСП оценила в 9,228 миллиона рублей. На эту сумму были осуществлены закупки у единственного поставщика, причем по ряду закупок было установлено превышение установленного лимита в 300 тысяч рублей.

В адрес директора ГУП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский» уже внесено представление для рассмотрения и устранения выявленных нарушений. Кроме того, копия акта КСП направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»