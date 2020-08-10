Мост «Дружба» в Орле снова ремонтируют

10.8.2020 | 8:30 Важное, Новости, Общество

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Подрядчик заделывает по гарантии первые ямы.

Подрядчик моста «Дружба» начал снова ремонтировать объект. Речь идет о гарантийном ремонте: как уже писал «Орелград», через несколько дней после открытия на «Дружбе» появилась первая яма.

Фотографии рабочих, заделывающих изъяны асфальта, появились в Сети.

В частности, в группе ОрелLive выложили фото с подписью «Не прошло и недели после открытия, а уже ремонтируют мост «Дружбы».

Напомним, после затянувшегося ремонта мост торжественно открыли 3 августа 2020 года. Движение здесь обещали открыть еще в конце 2019 — начале 2020 года. Однако прежний подрядчик, «Региональные газораспределительные сети», сорвал сроки работ. Новый подрядчик «Ремспецмост» — из Белгородской области. Согласно контракта с ним, работы планировали завершить к 1 декабря 2020 года.

Срок гарантии на объект составляет 8 лет.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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