Суд лишил квартира амчан, задолжавших по кредиту

Поучительная история произошла в Мценском районе.

Мценский районный суд раскрыл детали гражданского дела, рассмотренного по иску одного из банков к двум местным жителям. Возможно, речь идет о семье, но в суде не стали это уточнять. Сообщается, что двое граждан в 2017 году оформили с банком кредитный договор, взяв у него чуть более 2,3 миллиона рублей под 10,7 годовых сроком на 300 месяцев. Для обеспечения возврата долга они заложили квартиру.

«По условиям солидарной ответственности заемщики обязались возвратить банку кредитные денежные средств и оплатить проценты за пользованием кредитом в размере и сроки, указанные в договоре, — сообщили в суде. — Ответчики ненадлежащим образом исполняли условия кредитного договора о возврате денежных средств, вследствие чего образовалась задолженность перед банком».

Банк воспользовался своим правом потребовать от заемщика досрочно возвратить всю сумму кредита и уплатить причитающиеся проценты и неустойку. Договором было определено, что если заемщик не сможет этого сделать, то банк может потребовать квартиру. Счет в суде был выставлен немалый – 2,5 миллиона рублей. Кроме того, банк потребовал расторгнуть кредитный договор и обратить взыскание на заложенную квартиру, установив ее продажную стоимость в размере 2,62 миллиона.

Ответчики признали исковые требования частично и заявили о том, что указанная стоимость квартиры является заниженной. Суд это проверил и признал расчет верным. Он пришел к выводу «об обоснованности заявленных истцом требований о досрочном возврате ответчиками всей суммы кредита и уплате причитающихся процентов за пользование и неустойки».

Также была назначена оценочная экспертиза для определения рыночной стоимости квартиры. Заключение оценщика судом было признано достоверным, поскольку «экспертиза проведена при непосредственном осмотре квартиры с указанием нормативного обоснования». Кроме того, эксперта предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

«Судом определена начальная продажная стоимость квартиры при ее реализации с торгов в размере 80 процентов от рыночной стоимости, то есть от 2,785 миллиона рублей — в размере 2,228 миллиона, — говорится в сообщении суда. — Иск банка к солидарным ответчикам удовлетворен частично: кредитный договор между сторонами расторгнут, с ответчиков в солидарном порядке взыскана заявленная истцом задолженность по кредиту – 2,5 миллиона рублей, обращено взыскание на квартиру. При этом установлена начальная продажная цена объекта недвижимости в сумме 2,228 миллиона рублей».

Также с несчастных ответчиков были взысканы расходы банка по оплате государственной пошлины. Проигравшая сторона обжаловала это решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.

ИА «Орелград»