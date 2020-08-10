В Орле подешевела селедка, но подорожали йогурты

Июль отметился очередным ростом цен на продукты питания.

В Орловской области в июле 2020 года по сравнению с июнем цены и тарифы на товары и услуги на потребительском рынке выросли в среднем на 0,4 процента. В целом с начала текущего года он повысились на 2,9 процента, а по сравнению с июлем 2019 года – на 3,5 процента. Такие данные приводит Орелстат.

По подсчетам статистиков, в июле цены на продовольственные товары в регионе поднялись на 0,2 процента. Во многом сказалась сезонность. Например, некоторые овощи стали заметно дешевле. В то же время на 5,8-6,7 процента выросли цены на свинину, сосиски, сардельки и сахар-песок, на 3,3-4,6 процента – на кетчуп, натуральные консервированные овощи, йогурт, майонез и рыбные консервы в томатном соусе.

«Одновременно отмечено снижение цен на сельдь соленую, консервы мясные, рис шлифованный и пшено на 2,9-5,1 процента, — говорится в сообщении Орелстата. — Значительное снижение цен зафиксировано на ряд товаров из плодоовощной группы. Так, лук репчатый стал дешевле на 23,8 процента, бананы, огурцы свежие и картофель — на 16,6-19,6, капуста белокочанная свежая, свекла столовая и помидоры свежие на 7,2-11 процентов».

При этом отмечено сезонное повышение цен на апельсины и морковь на 15,3-17,2 процента, а также на яблоки — на 4,9 процента. Что касается стоимости условного минимального набора продуктов питания, то он в среднем по области составляет 4254,32 рубля в расчете на месяц.

ИА «Орелград»