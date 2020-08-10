В Орле проходят подготовительные сборы хоккеистов

Речь идет о детской команде областного центра.

На базе «Ледовой арены» в Орле (Наугорское шоссе, 82) стартовали тренировочные сборы с мастер-классами по технике катания и владения клюшкой, тренировками по физической подготовке, гимнастике и игровой практике. Об этом рассказали на сайте Орловской областной федерации хоккея. На сборы приглашены ученики спотршколы «Ледовое поколение» 2003 — 2012 годов рождения.

— Тренерский штаб сборов представлен орловскими молодыми наставниками: Владиславом Колпачевым, Дмитрием Тарусовым и Марией Паньшиной. Главный тренерский состав — профессионалы из Ярославля: Эдуард Тимашев и Владислав Яковенко, которые имеют опыт работы в лучших клубах страны, а также в юниорской сборной России, воспитавшие игроков, достигших высоких показателей в хоккее. Сборы позволят нашим тренерам получить уникальный опыт, а спортсменам — пройти подготовку к новому игровому сезону 2020-2021, — рассказали в пресс-службе региональной федерации хоккея.

Подобные учебно-тренировочные сборы планируют сделать регулярными, что позволит активно развивать детский и юношеский хоккей. При тренировке ребят используется комплексный подход с учетом возрастных критериев, уровня подготовки и индивидуальных навыков.

Организатор сборов — компания «Наш Лед», партнер — «Орловский энергосбыт».

ИА «Орелград»