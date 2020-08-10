В орловском доме-интернате зафиксировали вспышку коронавируса

10.8.2020 | 16:06 Новости, Общество

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Заболели сотрудники и постояльцы Богдановского учреждения для стариков и инвалидов.

9 августа в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Урицком районе зарегистрирован очаг коронавируса. Заболевание выявлено у медицинских работников, проживающих, а также сотрудников из числа немедицинского персонала, рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. Количество заболевших не уточняется.

По словам губернатора Андрея Клычкова, сейчас проводится служебная проверка по факту заноса инфекции в соцучреждение. Всех его сотрудников хотят протестировать на коронавирус.

По информации первого заместителя губернатора Валентины Нордстрем, во всех подобных социальных учреждениях пройдут проверки.

На сегодня в Орловской области зафиксированы четыре групповых очага заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией с общим количеством пострадавших – 632. Речь идет о больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко, Орловской областной клинической больнице, Орловской областной психиатрической больнице, Богдановском доме-интернате, рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

Кроме того, зарегистрирована заболеваемость COVID-19 в двух подразделениях НКМЦ им. З.И. Круглой, в том числе – в основном корпусе Орловского перинатального центра.

ИА «Орелград»

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