В орловских зоопарках недосчитались ковриков для ног, зато нашли двух «лишних» тигров

11.8.2020 | 12:30 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Прокуратура проверила, как в регионе соблюдают законодательство об ответственном обращении с животными.

В прокуратуре Орловской области рассказали о результатах проверки исполнения законодательства о животном мире и ответственном обращении с животными. В частности, сотрудники надзорного ведомства побывали в орловских зоопарках и посмотрели, как и каких животных там содержат. Результаты оказались неожиданными.

Так, в зоопарке «Ноев Ковчег» (Знаменский район) не совпало реальное количество животных и имеющихся ветеринарных паспортов. Среди прочего, здесь нашлись два «лишних» бенгальских тигра. У заведения не оказалось разрешения держать в неволе этих охраняемых международным договором животных. Так же «неофициально» здесь живет и дальневосточный леопард.

Прокуроры хотят привлечь собственника этого зоопарка к административной ответственности, а также понудить его получить соответствующие разрешения на содержание редких зверей.

Нашли сотрудники надзорного ведомства нарушения и в зоопарке орловского Детского парка. Так, прокуроры не обнаружили у входа специальных ковриков для дезинфекции обуви. А еще выяснили, что, несмотря на большое количество пернатых обитателей, у администрации парка нет плана по мониторингу гриппа птиц. Вызвали вопросы у проверяющих и документы на сено, которым кормят животных, а также отсутствие данных о состоянии здоровья лисицы и шотландского пони.

Начальник областного управления ветеринарии получил прокурорское представление за то, что на Орловщине отлавливают собак в отсутствии владельцев.

— Всего по итогам проверок в указанной сфере в текущем году по фактам нарушений внесено 10 актов реагирования, по инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 5 лиц, возбуждено уголовное дело, рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования