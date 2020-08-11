В орловских зоопарках недосчитались ковриков для ног, зато нашли двух «лишних» тигров

Прокуратура проверила, как в регионе соблюдают законодательство об ответственном обращении с животными.

В прокуратуре Орловской области рассказали о результатах проверки исполнения законодательства о животном мире и ответственном обращении с животными. В частности, сотрудники надзорного ведомства побывали в орловских зоопарках и посмотрели, как и каких животных там содержат. Результаты оказались неожиданными.

Так, в зоопарке «Ноев Ковчег» (Знаменский район) не совпало реальное количество животных и имеющихся ветеринарных паспортов. Среди прочего, здесь нашлись два «лишних» бенгальских тигра. У заведения не оказалось разрешения держать в неволе этих охраняемых международным договором животных. Так же «неофициально» здесь живет и дальневосточный леопард.

Прокуроры хотят привлечь собственника этого зоопарка к административной ответственности, а также понудить его получить соответствующие разрешения на содержание редких зверей.

Нашли сотрудники надзорного ведомства нарушения и в зоопарке орловского Детского парка. Так, прокуроры не обнаружили у входа специальных ковриков для дезинфекции обуви. А еще выяснили, что, несмотря на большое количество пернатых обитателей, у администрации парка нет плана по мониторингу гриппа птиц. Вызвали вопросы у проверяющих и документы на сено, которым кормят животных, а также отсутствие данных о состоянии здоровья лисицы и шотландского пони.

Начальник областного управления ветеринарии получил прокурорское представление за то, что на Орловщине отлавливают собак в отсутствии владельцев.

— Всего по итогам проверок в указанной сфере в текущем году по фактам нарушений внесено 10 актов реагирования, по инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 5 лиц, возбуждено уголовное дело, рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»