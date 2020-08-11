Залогин: в росте заболеваемости коронавирусом виноваты орловцы без масок

В то же время в Орле без масок ходят даже те, кто принимал решение о продлении масочного режима.

Сегодня, 11 августа на очередном онлайн-брифинге для СМИ глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин высказал свое мнение о том, почему на Орловщине стали выявлять больше больных коронавирусом. Напомним, если с конца июня стабильно сообщалось о 20-30 заболевших, то в последние дни ежесуточно фиксируют около 50 заразившихся.

— Если раньше мы боролись с «завозным» вирусом, то сейчас – вирус циркулирует в нашем регионе. Принятие всех мер предосторожности — обработка рук, поверхностей, проветривание соблюдение дистанции, ношение масок – при соблюдении всего этого количество выявляемых случаев будет снижаться. Рост в последнее время связан с тем, что многие правилами этими пренебрегают, — цитирует мнение чиновника ОГТРК.

Напомним, в конце июля региональный оперштаб принял решение продлить масочный режим в Орловской области до 31 августа. По-прежнему запрещены все массовые мероприятия. Что не мешает тем же властям их организовывать и проводить. «Орелград» уже писал о многолюдном открытии моста «Дружба» и сквера у завода «Стекломаш», а также иных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине освобождения области от фашистов.

Предлагаем вашему вниманию свежие фотографии визита делегации Россотрудничества. Ее представители и гости мероприятия прибыли в Орел вчера, 10 августа. Фото предоставлены пресс-службой областного правительства и администрации Орла. По ним легко судить о состоянии противоэпидемиологического контроля в Орловской области. Причем не на уровне рядовых горожан.

ИА «Орелград»