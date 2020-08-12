Путин сменил «прописку» судье из Орла

Александр Сенин по указу президента отправится в Кострому.

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ, который затронул судьбу одного из судей Орловского областного суда. В соответствии с ним Александр Сенин назначен заместителем председателя Костромского областного суда на 6-летний срок полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского облсуда. Указ глава государства издал еще 9 августа.

Александр Сенин начал свою карьеру в орловской глубинке. Как пояснили в облсуде, в 2001 году он окончил Орловский юридический институт МВД России. С 2004 по 2005 годы работал судьей Знаменского районного суда, затем в течение четырех лет занимал должность председателя этого же суда, правда, некоторое время – с приставкой «и.о».

В июне 2009 года он был назначен судьей Орловского областного суда, и находился в этом статусе до последнего времени. Свою карьеру он продолжит в другом регионе. У Александра Сенина общий юридический стаж превышает 24 года, более 15 лет из которых он проработал судьей.

ИА «Орелград»