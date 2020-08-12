Житель орловской глубинки проигнорировал 24 штрафа ГИБДД

Оплатить разом все штрафы его вынудили судебные приставы.

Житель Орловской области довольно долгое время отказывался платить штрафы, выписанные ему сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Всего в «багаже» автолюбителя их накопилось 24. Сводное исполнительное производство о взыскании этих платежей было открыто в отделе судебных приставов по Новодеревеньковскому, Верховскому и Краснозоренскому районам.

Как пояснили в региональном управлении ФССП, мужчина не только не оплатил ни один из штрафов, но и проигнорировал уведомления судебного пристава об оплате долга. Найти его не удалось, так как по месту своей регистрации он не проживает уже довольно длительное время. Однако ведомство сумело найти способ воздействия на него.

«Сделав запросы в кредитные организации, судебный пристав установил банковские счета должника и обратил взыскание на его денежные средства, — рассказали в управлении ФССП. — В отношении транспортного средства был вынесен запрет на совершение регистрационных действий».

После этого «серийный» нарушитель одумался и оплатил все 24 выписанных ему штрафа. Кроме того, за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов с него был взыскан исполнительский сбор.

ИА «Орелград»