Орел отправит на Украину 10 тысяч куличей

Куличи планируется отправить в канун празднования Пасхи.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в 2021 году на Украину из Орла предполагается отправить около 10 тысяч куличей. Они будут отгружены в канун празднования православного праздника Светлой Пасхи.

Пасхальные куличи будут изготовлены в Орле. Их доставят в Киев, чтобы «поддержать русский этнос, проживающий на территории Украины». Организаторы отмечают, что куличи бесплатно получат ветераны, инвалиды, дети-сироты и малоимущие семьи.

«Эта инициатива стала одним из пунктов соглашения о взаимодействии между правительством Орловской области и Россотрудничеством, — объяснили в Орловской митрополии РПЦ. — Документ подписали губернатор региона Андрей Клычков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков».

В рабочем совещании принял участие и митрополит Орловский и Болховский Тихон. Поставка пасхальных куличей станет частью благотворительного проекта «Россия — Украина», который планируется реализовать совместными усилиями правительства Орловской области, Россотрудничества и Русской Православной Церкви.

«Соглашение о сотрудничестве предполагает взаимодействие в развитии международных связей Орловской области в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах», — добавили в митрополии.

ИА «Орелград»