Орловские чиновники подготовились к судам с детьми-сиротами

Областные власти утвердили новые правила работы с сиротами.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил порядок принятия решений о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список подлежащих обеспечению жильем. Речь идет о гражданах указанных категорий, которые достигли возраста 23 лет. Многие сироты, преодолевшие этот возрастной порог и не получившие от государства жилья, сталкиваются с проблемами при реализации своего права.

Новый порядок регламентирует правила на такой случай. В документе подробно изложена процедура подачи заявлений. Порядок дает чиновникам право как включить сироту в жилищный список, так и отказать в этом. Причина отказа должна быть указана четко, со ссылкой на соответствующую норму федерального законодательства.

«Решение об отказе во включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список может быть обжаловано в судебном порядке», — следует из приказа областного департамента.

Также в документе сказано, что основанием для включения в жилищный список может быть не только заявление сироты, но и вступившее в законную силу решение суда об обязании чиновников включить его в такой список или предоставить ему жилье по договору найма специализированного жилого помещения.

Кроме того, департамент будет ежеквартально «осуществлять работу по проверке обоснованности включения в список детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, на предмет наличия оснований обеспечения их жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма».

ИА «Орелград»