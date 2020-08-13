Под Орлом «Гранта» упала в кювет

13.8.2020 | 11:45 Новости, Происшествия

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Водителя пришлось госпитализировать.

Вчера, 12 августа под Орлом произошло ДТП: водитель «Лады Гранты» не удержался на трассе и оказался в зарослях сорняков за обочиной дороги.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла около 17.00 на Северном подъезде к Орлу. 44-летний мужчина ехал со стороны деревни Карпово в сторону Орла.

Примерно на 8 километре пути автомобиль сошел с трассы и опрокинулся в кювет, пояснили в ведомстве.

Водителя с травмами с места аварии госпитализировали с больницу им. Семашко в Орле.

ИА «Орелград»

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