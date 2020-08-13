В Орле продолжается подготовка к «Диктанту Победы»

Орловская молодежь готовится к историческому диктанту в музее.

Вчера активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеры Победы» побывали в Орловском краеведческом музее, где познакомились с выставкой о Великой Отечественной войне. Эта экскурсия стала очередным этапом подготовки к «Диктанту Победы»

Напомним, в качестве подготовки к «Диктанту Победы» для орловской молодежи организована серия образовательных мероприятий. Как уже писал «Орелград», недавно ребята побывали на Кривцовском мемориале. Запланированы поездки на мемориальный комплекс в селе Вяжи Новосильского района и на Партизанскую поляну.

Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский напомнил, что в рамках проекта «Историческая память» проводятся автопробеги по памятным местам, ежегодные акции «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка», «Героям России», «Вахта Памяти». Организован уход за воинскими захоронениями.

— Безусловно, самое главное — забота о ныне живущих ветеранах, — подчеркнул Музалевский. — В период пандемии коронавируса пожилые люди, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны, были вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Поддержку им оказали активисты Волонтерского центра «Единой России», которые ежедневно доставляли представителям старшего поколения продукты и лекарства, помогали в быту. А самое главное — скрашивали их вынужденное одиночество своей заботой и вниманием.

Сообщается, что по согласованию с Минпросвещения школьники, получившие высокие результаты на «Диктанте Победы», смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Ставшая популярной акция традиционно пройдет как в нашей стране, так и за рубежом. Кроме того, в год 75-летия Победы «Диктант Победы» состоится на территории природных «визитных карточек» России — на горе Эльбрус, в Керченском проливе и на озере Байкал.

«Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября, напоминают в пресс-службе облсовета. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с прошлым годом увеличатся в разы. Организаторы планируют открыть не менее 7 500 площадок для проведения «Диктанта Победы». Они появятся в каждом населенном пункте России, где живут больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.

В Орловском регионе будут работать более 30 площадок, на которых все желающие смогут проверить свои знания и ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках.

ИА «Орелград»