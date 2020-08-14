Стало известно о доходах главного аудитора Орла

14.8.2020 | 19:00 Новости, Общество

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Сотрудники городской КСП представили декларации за 2019 год.

Контрольно-счетная палата города Орла опубликовала сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих сотрудников и членов их семей за 2019 год. Согласно представленной информации председатель КСП Татьяна Успенская заработала за отчетный период времени 2,169 миллиона рублей. Годом ранее ее доход составил 1,967 миллиона рублей.

В собственности Татьяна Успенская указала квартиру площадью 59,9 квадратных метров, жилой дом площадью 73,4 квадратных метра, а также земельный участок площадью 3615 квадратных метров. Транспортными средствами главный аудитор областного центра не владеет. По сравнению с прошлым годом имущественное положение Татьяны Успенской почти не изменилось – из декларации исчезла лишь доля на владение земельным участком площадью 6000 «квадратов».

Заместитель председателя КСП Елена Полякова задекларировала годовой доход в размере 1,402 миллиона рублей. В 2018 году ее доход был чуть меньше – 1,304 миллиона. Как и прежде, Елена Полякова владеет квартирой площадью 33,6 квадратных метра, земельным участком площадью 498 квадратных метров и легковым автомобилем «Мицубиси Аутлэндер».

ИА «Орелград»

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