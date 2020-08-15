Облсовет попросит Мишустина простить Орловской области долги

Депутаты подготовили обращение к правительству страны.

В Орловском облсовете началось предварительное рассмотрение проекта обращения регионального парламента к правительству РФ. Депутаты планируют попросить Михаила Мишустина списать задолженность Орловской области по кредитам, предоставленным из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета региона.

Орловские парламентарии напоминают премьер-министру о произошедшем ухудшении эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. Они пишут, что это нанесло большой урон экономике регионов. Кроме того, местный бюджет «выступает гарантом того, что все социальные обязательства регионального уровня и показатели региональных проектов будут выполнены в полном объеме».

Облсовет отмечает, что региональное правительство и депутаты принимают все неотложные антикризисные меры. Например, налоговые льготы были предоставлены малому и среднему предпринимательству, в наибольшей степени пострадавшему от распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с этим ожидается снижение доходной части областного бюджета.

В соответствии с соглашениями от 25 декабря 2017 года Орловской области из федерального бюджета были предоставлены кредиты на общую сумму 4,129 миллиарда рублей – для погашения долговых обязательств по бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам и кредитам банков. Государственный долг Орловской области по состоянию на 1 мая 2020 года составил 17,824 миллиарда рублей, из которых 6,237 миллиарда – это задолженность по кредитам из федерального бюджета.

С учетом текущей экономической ситуации Орловский областной Совет народных депутатов и планирует обратиться в правительство Российской Федерации с просьбой о списании задолженности.

ИА «Орелград»