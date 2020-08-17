В Орле женщину несправедливо обвинили в воровстве газа

Орловский облсуд признал недействительным акт проверки газового оборудования.

Орловский областной суд поставил на место газовщиков, которые предъявили весьма серьезное обвинение жительнице Орла. Оказалось, что оно было как минимум необоснованным. Как рассказали в пресс-службе Орловского облсуда, история началась в августе 2018 года. Тогда газовщики прекратили подачу газа в квартиру женщины, опломбировав запорные краны на газовой плите и водонагревательной колонке.

Поводом для таких действий послужил долг – орловчанка задолжала за газ около 4,7 тысячи рублей.

Вскоре женщина погасила задолженность, но чтобы вернуть газ, ей пришлось обращаться в суд. Только в феврале 2019 года был удовлетворен ее иск. Газовщиков обязали восстановить поставку газа для бытовых нужд и внести исправления в лицевой счет по квартире, исключив из него сведения о наличии задолженности.

Однако сотрудники газовой службы поступили иначе. Они явились в квартиру и проверили внутриквартирное газовое оборудование. В результате были составлены два акта, в том числе акт о выявленном самовольном несанкционированном подключении. Из них следует, что «при проверке обнаружено нарушение пломбировки запорной арматуры».

Орловчанке вновь пришлось обращаться в суд. В первой инстанции она проиграла, но в апелляции одержала победу. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда указала, что сотрудники газовой службы сами нарушили правила при составлении актов. Так, в них не было указано, в чем именно выразилось нарушение пломбировки. Не было описания технического состояния пломб и других сведений, которые позволили бы зафиксировать факт несанкционированного подключения.

«Кроме того, с целью проверки доводов о несанкционированном вмешательстве и самовольном подключении абонента к газовой сети, судебной коллегией была назначена техническая экспертиза, — пояснили в облсуде. — Согласно заключению экспертизы, корпус пломбы не вскрывался, отсутствие повреждений на корпусах пломб свидетельствуют об отсутствии несанкционированного доступа к опломбированным объектам. При этом подключение к газораспределительной сети невозможно без повреждения всех установленных пломб, когда таких нарушений по делу не установлено».

Других доказательств самовольного подключения к сетям газовщики не представили, поэтому их акты были признаны незаконными и недействительными. Также суд обязал газовую компанию произвести перерасчет платы за газ за период с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года и взыскал с нее расходы по оплате экспертизы в размере 8400 рублей.

ИА «Орелград»