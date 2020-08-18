Обманувшего дольщиков бизнесмена поместили под домашний арест

Ближайшие два месяца экс-гендиректор строительной компании проведет дома.

Как сообщает Советский районный суд города Орла, следователь подал ходатайство об избрании меры пресечения в отношении теперь уже бывшего генерального директора ООО «Унистрой-Орел». В СИЗО он не отправится, поскольку требования были удовлетворены частично: в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Напомним, бизнесмен был задержан на прошлой неделе. Его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, директор «Унистрой-Орел» в 2018 году на законных основаниях получил разрешение на строительство жилищного комплекса на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов. С января 2018-го по август 2020 года он заключил 49 договоров участия в долевом строительстве с гражданами и организациями, собрав с них более 36 миллионов рублей. Официально дом должен был быть сдан в эксплуатацию не позднее 9 августа 2020 года. Однако в указанные сроки он не был построен. Следствие считает, что виноват в этом именно экс-глава данной компании.

В суде пояснили, что при рассмотрении ходатайства следователя были учтены нормы статьи 108 УПК РФ. Она устанавливает запрет на заключение под стражу подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 — 159.6, 160 и 165 УК РФ, если они совершены в сфере предпринимательской деятельности.

В данном случае, как объяснили в суде Советского района, следователем не было представлено доказательств того, что преступление было совершено не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Также было учтено то, что подозреваемому инкриминируется совершение преступления в период, когда он являлся гендиректором «Унистрой-Орел» и вел хозяйственную деятельность от его имени.

ИА «Орелград»