Под Орлом может появиться новый «мусорный завод»

Жителей Орловского района позвали на слушания по строительству объекта.

Администрация Орловского района опубликовала извещение о проведении общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы и материалам оценки воздействия на окружающую среду. Речь идет о проекте строительства сортировочно-перерабатывающего комплекс твердых коммунальных отходов и отходов производства и потребления с полигоном размещения, утилизации и обезвреживания отходов. Он будет работать на территории Большекуликовского сельского поселения.

В администрации Орловского района уточнили, что заказчиком выступает компания «ЭкоПолис», офис которой находится в Орле. Слушания планируется провести «в связи с внесением изменений в документацию, получившую положительное заключение государственной экологической экспертизы». Из представленного описания следует, что данный комплекс предназначен для приема, сортировки и захоронения отходов 4-го и 5-го классов опасности, а именно твердых коммунальных отходов.

«Цель реализации намечаемой деятельности: снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет извлечения в процессе обработки компонентов отходов, пригодных для дальнейшего использования в качестве вторичного сырья при производстве товаров и услуг, обеспечение исключения попадания особо опасных компонентов отходов в окружающую среду при их захоронении», — говорится в извещении.

Итоги общественных слушаний будут подведены 21 сентября 2020 года в здании администрации Орловского района.

ИА «Орелград»