Под Орлом ВАЗ толкнул «Ниву» и улетел в кювет

Водителей седана попал в больницу.

Вчера, 17 августа на трассе Орел-Знаменское произошло ДТП. 33-летний водитель ВАЗ-21099 «подтолкнул» ехавшую впереди «Ниву» и вылетел в кювет.

Авария произошла около 08.00 на 10-м километре автодороги. Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель ВАЗа ехал со стороны села Знаменское в направлении Орла. В какой-то момент он врезался в двигавшуюся впереди попутно «Ниву». После этого «девяносто девятая» сошла с трассы и опрокинулась в кювет.

Сообщается, что водитель седана серьезно пострадал: его госпитализировали в отделение травматологии.

ИА «Орелград»