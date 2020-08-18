ТТП крупно оштрафовали из-за кондукторов без масок

Предприятие было уличено в нарушении санитарных правил.

Подробности рассмотрения этого административного дела сообщили в суде Заводского района города Орла. Проверку в отношении МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» провели сотрудники управления Роспотребнадзора. Она была внеплановой и выездной: сотрудники контролирующего ведомства проверили, носят ли кондукторы и водители трамваев маски и перчатки, а также используются ли в транспорте дезинфицирующие средства. Судя по протоколу, эти правила на момент проверки нарушались.

Кроме того, суд установил несоблюдение временного интервала санитарной обработки салонов трамваев, непроведение замеров температуры сотрудников перед началом рабочей смены и другие нарушения. В результате МУП «ТТП» было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Предприятие отделалось штрафом в размере 100 тысяч рублей. Наказание могло быть еще более суровым.

Однако суд при рассмотрении дела учел не только характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, но и сложное имущественное и финансовое положение МУП «ТТП». Поэтому штраф оказался меньше минимального размера, что допускается законом. Впрочем, и это решение предприятие еще может обжаловать, так как постановление суда пока не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»