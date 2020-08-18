В аварии под Орлом пострадала юная девушка

Она ехала в автомобиле, который упал в кювет.

Вчера, 17 августа в ДТП под Орлом пострадала пассажирка ВАЗ-21099. Машина опрокинулась в кювет.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария случилась в селе Маслово Орловского района. Около 18.00 24-летний парень ехал по улице Александровской в сторону трассы Орел-Знаменское.

Неподалеку от дома № 12 по Александровской автомобиль опрокинулся в кювет. Что стало причиной аварии, не уточняется.

18-летняя пассажирка ВАЗа получила травмы.

ИА «Орелград»