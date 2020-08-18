Задержан мужчина, изнасиловавший двух орловчанок

18.8.2020 | 11:38 Новости, Происшествия

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Преступник находился в федеральном розыске

В Орле задержан 54-летний мужчина, в июле и августе изнасиловавший двух жительниц города. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета.

Орловец напал на жертв возле улицы Машиностроительной и вблизи СНТ «Дормашевец». Обоих женщин он угрожал убить, демонстрируя нож. Ранее преступник был неоднократно судим и находился в федеральном розыске.

«Причастность обвиняемого к совершению указанных преступлений установлена благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, в том числе по результатам проведения допросов, исследований биологических следов, обнаруженных на изъятых вещественных доказательствах», — говорится в сообщении.

Обвиняемый сознался в содеянном, следствие настаивает на его аресте. Расследование продолжается совместно с сотрудниками УМВД. В ведомстве добавили, что о втором изнасиловании узнали только в ходе следствия — жертва не сообщила об инциденте в полицию.

ИА «Орелград»

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