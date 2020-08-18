Житель Орла вызвал домой полицейского и побил его

18.8.2020 | 16:50 Новости, Происшествия

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Дело о нападении на участкового рассмотрел суд в Орле.

Необычное уголовное дело рассмотрел Советский районный суд города Орла. Местного жителя обвинили в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Обстоятельства выглядят поистине удивительными.

Было установлено, что инцидент произошел в апреле 2020 года. Местный житель вечером позвонил в полицию и попросил срочно приехать к нему домой. Поскольку полиция обязана реагировать на такие вызовы, по указанному мужчиной адресу отправился сотрудник отдела участковых уполномоченных.

Хозяин встретил полицейского на своем приусадебном участке. Участковый потребовал от него пояснить причину и обстоятельства обращения в полицию. Однако мужчина оказался настолько пьян, что не смог сформулировать причину своего звонка. Тогда участковый предложил ему обратиться в полицию на следующий день.

Здесь-то хозяин дома и вспылил. Он нагнал развернувшегося и пошедшего к выходу полицейского и ногой, сзади ударил его по бедру, причинив физическую боль. За это на орловца завели уголовное дело. Вину он признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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