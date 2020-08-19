Еще две жертвы орловского сексуального маньяка заявили в полицию

На данный момент известно о четырех изнасилованиях

Еще две жертвы 54-летнего сексуального маньяка, задержанного 17 августа в Заводском районе Орла, заявили об изнасилованиях. Это следует из сообщения Следственного комитета.

«Распространение информации о факте задержания обвиняемого в СМИ позволило выявить еще два аналогичных эпизода его преступной деятельности. По выявленным фактам преступлений также возбуждены уголовные дела, по которым проводится весь комплекс необходимых следственных действий», — указано в нем.

Отмечается, что суд по ходатайству следствия арестовал маньяка. Ранее было известно о двух изнасилованиях: одно было совершено возле улицы Машиностроительной, другое — возле СНТ «Дормашевец». Своим жертвам насильник угрожал ножом.

ИА «Орелград»